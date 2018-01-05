Національна метеорологічна служба США 5 січня повідомила, що вкрай низька температура повітря і сильні морози, що вже назвали «циклоном-бомбою», збережуться на східному узбережжі США і впродовж найближчих вихідних. За останніми даними влади, кількість загиблих зросла з 12 до 16-ти – останні жертви зафіксовані у Північній та Південній Кароліні. Сніги та морози призвели до скасування тисяч авіарейсів, проблем з водопостачанням, закриття шкіл. Сніжну бурю назвали «циклоном-бомбою» через природне явище, відоме як «бомбогенез», коли відбувається різке падіння атмосферного тиску, яке швидко розвивається разом з появою вітрів ураганної сили. (Відео Reuters)