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06 Січень 2018, Київ 09:46
Відео

«Циклон-бомба» у США: щонайменше 16 жертв і збереження холодів на вихідні (відео)

«Циклон-бомба» у США: щонайменше 16 жертв і збереження холодів на вихідні (відео)
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Національна метеорологічна служба США 5 січня повідомила, що вкрай низька температура повітря і сильні морози, що вже назвали «циклоном-бомбою», збережуться на східному узбережжі США і впродовж найближчих вихідних. За останніми даними влади, кількість загиблих зросла з 12 до 16-ти – останні жертви зафіксовані у Північній та Південній Кароліні. Сніги та морози призвели до скасування тисяч авіарейсів, проблем з водопостачанням, закриття шкіл. Сніжну бурю назвали «циклоном-бомбою» через природне явище, відоме як «бомбогенез», коли відбувається різке падіння атмосферного тиску, яке швидко розвивається разом з появою вітрів ураганної сили. (Відео Reuters)

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