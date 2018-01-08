Перший президент сучасної України (1991–1994 роки) Леонід Кравчук заявив, що Росія ніколи не погодиться з незалежністю України. Він вважає, що Україні треба активно просуватися до членства в НАТО, наповнювати новим змістом «мінський формат» врегулювання конфлікту на Донбасі або створювати інший переговорний формат – «будапештський». Він також спростував поширений стереотип, що радянський лідер Микита Хрущов подарував Крим Україні в 1954 році: за словами Кравчука, Хрущов нав’язав Крим Україні економічно, і вона все ж поставила півострів на ноги. В інтерв’ю програмі «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») Кравчук також наголосив на потребі більшої і відчутнішої результативності реформ, які нині проводить українська влада.