Сотні львів’ян і гостей міста взяли участь у ХІІ фестивалі «Спалах Різдвяної зірки». Учасники дійства пронесли вулицями Львова десятки Різдвяних зірок різного розміру, з різних матеріалів. Найголовніші символи свята майстри виготовили вручну. Серед численних восьмикутних зірок була зірка, створена з гільз, привезених із зони АТО, камуфляжної тканини. Ця різдвяна зірка створена майстром з Львівщини Богданом у рамках мистецького проекту «Військово-польового арту», ініційованого бійцем Нацгвардії з Києва Павлом Ротаром. Також у ході звіздарів взяли участь творчі колективи з Польщі, Туреччини, Словаччини, які приїхали у Львів на фестиваль коляди, а спеціально з Одеси приїхав на ходу одесит Володимир Кущовий з родини репресованих. Різдвяна зірка символізує народження Бога, сонце, світло. Восьмикутна зірка вважається християнською зіркою, а ще її називають колядницькою звіздою і часто використовували і використовують у народному мистецтві.