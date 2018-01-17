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18 Січень 2018, Київ 05:24
Відео

Луценко відзвітував депутатам про спецконфіскацію (відео)

Луценко відзвітував депутатам про спецконфіскацію (відео)
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Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони про деталі спецконфіскації. Він обурений розголосом навколо розслідування катарської телекомпанії «Аль-Джазіра» і назвав тих, хто ставить під сумнів повернення «злочинних грошей», «клубом любителів Януковича». Луценко розповів, як перевіряли законність брокерської діяльності компанії ICU, засновницею якої була ще чинна голова Нацбанку Валерія Гонтарева. І прокоментував, чи є ризик, що з часом офшорні компанії відсудять назад конфісковані в них гроші.

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