Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони про деталі спецконфіскації. Він обурений розголосом навколо розслідування катарської телекомпанії «Аль-Джазіра» і назвав тих, хто ставить під сумнів повернення «злочинних грошей», «клубом любителів Януковича». Луценко розповів, як перевіряли законність брокерської діяльності компанії ICU, засновницею якої була ще чинна голова Нацбанку Валерія Гонтарева. І прокоментував, чи є ризик, що з часом офшорні компанії відсудять назад конфісковані в них гроші.