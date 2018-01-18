Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента («Схеми» | Випуск № 157)

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи на таємному відпочинку на Мальдівах, орендував окремий острів. Загалом тижнева різдвяна відпустка обійшлась у більш ніж півмільйона доларів. При цьому схоже, що Порошенко і його родина могли летіти під вигаданими прізвищами та не проходити паспортний контроль. А на острові він сам фігурував як Mr. Petro Incognito, з’ясував Михайло Ткач. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».