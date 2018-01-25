Загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами провів тренування в акваторії Одеського порту. «Морські котики» продемонстрували досвід із виявлення підводного вибухового пристрою з подальшим його знешкодженням, штурмові дії з визволення заручника, який перебував на борту судна. «Плацдармом» для тренування спецпризначенців були санітарний катер «Сокаль» і навчально-тренувальний центр «Лісозаводськ». Загін боротьби з ПДСЗ входить до структури Військово-морських сил Україні. У 2014 році через анексію Криму Росією він передислокувався до Одеси. Кістяк команди склали 7 спецпризначенців загону, котрі прибули з Севастополя. Згодом до них долучилися бійці із досвідом участі в АТО. Основним завданням елітного, єдиного в Україні загону військового антитерору є охорона гідротехнічних і військово-морських об’єктів, протидія диверсіям, тероризму, піратству.