Кількість загиблих в результаті вибуху в центрі Кабула зросла до 95, ще 158 людей поранені. Раніше повідомлялося про 63 загиблих. 27 січня 2018 року в центрі Кабула стався потужний вибух. За даними поліції, напад стався на багатолюдній площі Садарат, біля багатьох урядових будинків, іноземних посольств та магазинів. За даними МВС, бойовик скористався «швидкою», щоб проїхати через пункти пропуску. У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українці внаслідок цього вибуху не постраждали.