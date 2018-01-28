Українська письменниця Оксана Забужко та медик-волонтер Яна Зінкевич отримали нагороду священномученика Омеляна Ковча за життєвий приклад жертовності і гуманізму та задля порозуміння між народами. Церемонія відбулася в греко-католицькому соборі Святої Софії в Римі. Також нагороду отримали німецький філантроп Бригіта Вебер, яка останні 20 років присвячує життя допомозі українським дітям та інвалідам, американський історик Тімоті Девід Снайдер «за те, що відкриває світові правду про українську історію», та польський дипломат Ян Томбінський «за вірну працю задля утвердження демократії в Україні та Європі».