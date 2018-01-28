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29 Січень 2018, Київ 12:40
Відео

Фестиваль гуцульської культури вперше відбувся у Львові (відео)

Фестиваль гуцульської культури вперше відбувся у Львові (відео)
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Гуцульські партії колядників колядували давні і сучасні колядки у центрі Львова. Запальні гуцульські танці і музика не залишили байдужими нікого, хто прийшов на перший у Львові Фестиваль гуцульської культури. Мешканці Верховинського району Івано-Франківської області познайомили також з традиціями народного ремесла – вишивками, головними уборами – баршівками, курунами, чільцями, кресанями, шкіряними поясами-чересами, кептарями, а також відтворили фрагмент автентичного гуцульського весілля. Фестиваль гуцульської культури провели, щоб популяризувати народне мистецтво і відпочинок у Карпатах.

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