Гуцульські партії колядників колядували давні і сучасні колядки у центрі Львова. Запальні гуцульські танці і музика не залишили байдужими нікого, хто прийшов на перший у Львові Фестиваль гуцульської культури. Мешканці Верховинського району Івано-Франківської області познайомили також з традиціями народного ремесла – вишивками, головними уборами – баршівками, курунами, чільцями, кресанями, шкіряними поясами-чересами, кептарями, а також відтворили фрагмент автентичного гуцульського весілля. Фестиваль гуцульської культури провели, щоб популяризувати народне мистецтво і відпочинок у Карпатах.