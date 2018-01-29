Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі просить суд визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка щодо припинення його громадянства України. 29 січня відбулося перше засідання у цій справі. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду оголосив перерву до 16 лютого в розгляді цього позову Саакашвілі. Перерву оголосили у зв’язку з клопотанням сторони позивача. Адвокати Саакашвілі заявили, що їм необхідний додатковий час для вивчення документів щодо обрання складу суду – щоб отримати документи щодо автоматичного розподілу справ.