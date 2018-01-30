«Росія отримає системну відповідь»: міністр Клімкін про «Кремлівську доповідь» (відео)

Оприлюднена Вашингтоном так звана «Кремлівська доповідь» означає, що США вважають Росію порушницею принципів міжнародного права і державою, яка намагається системно руйнувати функціонування демократичних інституцій у цивілізованому світі. Так він прокоментував значення «Кремлівської доповіді» для подальшого імовірного посилення санкцій проти Росії за розпочату нею гібридну війну проти України. Йдеться про оприлюднену напередодні Міністерством фінансів США списку із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще невідому кількість у засекреченій.