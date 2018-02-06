Київський районний суд Харкова провів підготовче засідання у справі про ДТП на вулиці Cумській, в якій загинули 6 пішоходів та ще 6 були поранені. Суддя Віктор Попрас з'ясував думку учасників процесу щодо можливості призначення справи до розгляду по суті, а також заслухав позиції сторін з питання клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу підозрюваним на 60 діб. Рішення щодо цих питань суд оголосить 7 лютого. 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, за кермом якого був Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще стільки ж були травмовані.