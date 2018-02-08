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08 Лютий 2018, Київ 19:14
Відео

70-річчя армії КНДР з балістичною ракетою. Кім Чен Ин провів військовий парад напередодні Олімпіади (відео)

70-річчя армії КНДР з балістичною ракетою. Кім Чен Ин провів військовий парад напередодні Олімпіади (відео)
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Північна Корея провела 8 лютого військовий парад – за день до офіційного початку Олімпійських ігор в південнокорейському Пхйончхані. Повідомляється, що десятки тисяч людей прийшли на площу Кім Ір Сена, щоб подивитися на парад до 70-річчя створення Корейської народної армії. Як зазвичай, лідер КНДР Кім Чен Ин звернувся до народу з трибуни. Військові виставили свою стратегічну зброю – міжконтинентальні балістичні ракети. Зазвичай захід, приурочений до річниці заснування армії КНДР, проводиться в квітні. Північна Корея відправила на зимову Олімпіаду у Південну Корею 22 спортсмени, а також делегацію з більш ніж 400 музикантів, артистів і уболівальників.

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