Опудало російського військового обезголовили, а потім спалили під консульством Росії в Одесі активісти місцевої «Самооборони». Як пояснила представниця громадської організації Марина Бушуєва, в такий спосіб «самооборонівці» нагадують представникам дипломатичної місії про криваві події в Дебальцеві три роки тому, які стали другим після Іловайська масштабним випадком використання армії Росії проти України на Донбасі. У січні-лютому 2015 року протистояння українських сил із російськими гібридними силами на Дебальцевському плацдармі стало одним із найбільш інтенсивних зіткнень під час війни на Донбасі. За даними Генштабу України, при обороні Дебальцева загинули 136 військовослужбовців ЗСУ, понад триста були поранені. Росія неодноразово заперечувала присутність кадрових російських військових на території Донбасу.