У Львові рідні, друзі зустріли олімпійську збірну зі санного спорту. Шестеро санкарів із Львівщини та Тернопільщини на ХХІІІ Зимовій Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані в командних перегонах зайняли 13-е місце. Очікували, на вищий результат. За словами санкарів, вони надто пізно, у жовтні минулого року, отримали сани і довелося підлаштовуватись спортсменам під них, а не навпаки, як має бути. До того ж в Україні не створені належні умови підготовки санкарів – немає санної траси, у Львові немає власного залу для тренувань.