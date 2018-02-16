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17 Лютий 2018, Київ 00:22
Відео

Українські санкарі повернулися із зимової Олімпіади до Львова (відео)

Українські санкарі повернулися із зимової Олімпіади до Львова (відео)
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У Львові рідні, друзі зустріли олімпійську збірну зі санного спорту. Шестеро санкарів із Львівщини та Тернопільщини на ХХІІІ Зимовій Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані в командних перегонах зайняли 13-е місце. Очікували, на вищий результат. За словами санкарів, вони надто пізно, у жовтні минулого року, отримали сани і довелося підлаштовуватись спортсменам під них, а не навпаки, як має бути. До того ж в Україні не створені належні умови підготовки санкарів – немає санної траси, у Львові немає власного залу для тренувань.

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