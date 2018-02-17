Молодики із шевронами «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці, відомого як «Росспівробітництво», на Подолі в Києві та розмалювали всередині стіни написами: «Геть ФСБ», «Смерть Росії», «Свободу політв’язням» та «Це вам за Крим». Активісти заявили, що це був «перформанс з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації». На виклик приїхали працівники поліції, охорони. Вони не перешкоджали активістам, однак попросили нічого не ламати. Пізніше до центру приїхав його директор Костянтин Воробйов. У нього відбулася словесна перепалка із праворадикалами.