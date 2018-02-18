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19 Лютий 2018, Київ 01:36
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На Хортиці святкували Колодій замість Масниці (відео)

На Хортиці святкували Колодій замість Масниці (відео)
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Напередодні Великого посту на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на Хортиці відбулися традиційні гуляння. Для гостей свята організували народні ігри та різноманітні конкурси. За словами організаторів, для України Масниця – відносно нове свято, раніше його не святкували. Натомість був Колодій, у який замість млинців ласували варениками. Саме ними і пригощали гостей свята на Хортиці. Також під час заходу відбувся обряд колодки, яку виготовили та прикрасили учасники свята. За традицією, колодку чіпляють неодруженим чоловікам.

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