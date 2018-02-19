Запорізькі будівельники закінчили насування верхньої гілки першої черги автотранспортної магістралі через Дніпро, що з’єднує правобережну частину Запоріжжя та Хортицю. За словами фахівців, це найскладніша технологічна частина робіт. Зведення мостів через Дніпро розпочалося у 2004 році, а роботи з побудови переходу, що з’єднує правий берег із Хортицею, тривали з 2013 року. Проект мостів через Дніпро у Запоріжжі кілька разів зазнавав змін, а самі будівельні роботи заморожувалися через відсутність фінансування. Влітку 2016 року було досягнуто домовленостей про чергове «розморожування» будівництва і спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Втім, вже 2017 року частина робіт була припинена, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України роботи через невідповідності в проектних документах. Наразі на території Запорізької області існує лише 2 мостові переходи через Дніпро, які розташовані у міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕС та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані у сусідньому обласному центрі Дніпро.