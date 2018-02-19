Київський районний суд Харкова почав по суті розгляд справи щодо ДТП у Харкові, в якій загинули 6 пішоходів. Обвинувачені водії Геннадій Дронов та Олена Зайцева у залі суду утрималися від коментарів для представників медіа. На засіданні ніхто зі сторін не клопотав про відвід держобвинувача або судді. Одна із потерпілих Ганна Комар, яка проживає у Кременчуці Полтавської області, письмово клопотала до суду, що за станом здоров'я не може бути присутньою на засіданнях у Харкові. Суд клопотання задовольнив, зобов'язавши кременчуцький суд організувати відеоконференцію із постраждалою. Наступне засідання суд призначив на 27 лютого. У разі відсутності клопотань можна очікувати, що на ньому держобвинувач зачитає обвинувальний акт по справі.