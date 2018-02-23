Іспанський поліцейський у місті Більбао помер після того, як сили безпеки намагалися припинити насильство з боку фанатів російського футбольного клубу «Спартак» (Москва). Це сталося ввечері 22 лютого перед матчем Ліги Європи, в якому зустрічалися місцевий клуб «Атлетик» і російська команда. Влада Країни басків на півночі Іспанії заявила, що поліцейський помер, імовірно, від серцевого нападу в лікарні. Точну причину смерті визначить розтин, але попередні свідчення дають можливість припустити, що ця смерть не була результатом насильства. Водночас є й інші повідомлення, в яких ідеться, що поліцейський знепритомнів після того, як у нього влучив «фаєр».