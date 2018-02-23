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24 Лютий 2018, Київ 04:52
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Які обов'язки має поліція комунікації? | Опитування (відео)

Які обов'язки має поліція комунікації? | Опитування (відео)
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«Чи знаєте ви про поліцію комунікації? І, як гадаєте, які в неї обов'язки?» – запитали журналісти Радіо Свобода перехожих у центрі Києва. Нові підрозділи поліції комунікації або поліції діалогу почали з'являтися наприкінці осені у великих містах України. Вони працюють на акціях протесту для того, щоб налагодити взаємодію із організаторами масових заходів. «Такі поліцейські намагаються запобігти будь-які конфліктні ситуації, роз’яснюють дії поліції та зупиняють агресивних громадян не силовими методами, а... словом», – зазначають в Національній поліції України.

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