«Чи знаєте ви про поліцію комунікації? І, як гадаєте, які в неї обов'язки?» – запитали журналісти Радіо Свобода перехожих у центрі Києва. Нові підрозділи поліції комунікації або поліції діалогу почали з'являтися наприкінці осені у великих містах України. Вони працюють на акціях протесту для того, щоб налагодити взаємодію із організаторами масових заходів. «Такі поліцейські намагаються запобігти будь-які конфліктні ситуації, роз’яснюють дії поліції та зупиняють агресивних громадян не силовими методами, а... словом», – зазначають в Національній поліції України.