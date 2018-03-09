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10 Березень 2018, Київ 01:24
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Шевченківська премія-2018: Порошенко вручив нагороди вісьмом лауреатам (відео)

Шевченківська премія-2018: Порошенко вручив нагороди вісьмом лауреатам (відео)
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Премією відзначили письменницю Емму Андієвську за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», художника Павла Макова – за мистецький проект «Втрачений рай», публіциста Сергія Плохія – за книгу «Брама Європи», композиторку Вікторію Польову – за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви», а також представників творчого об’єднання «Вавилон’13»: режисера Володимира Тихого, оператора Ярослава Пілунського, Сергія Стеценка та Юрія Грузінова – за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року. Як повідомив міністр культури Євген Нишук, цьогоріч грошова винагорода діячам культури становила 248 тисяч гривень.

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