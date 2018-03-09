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10 Березень 2018, Київ 01:24
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Переговірника Рубана, який віз із окупованого Донбасу мікроавтобус зброї, взяли під варту (відео)

Переговірника Рубана, який віз із окупованого Донбасу мікроавтобус зброї, взяли під варту (відео)
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Два місяці тримання під вартою без можливості застави – такий запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва керівнику організації «Офіцерський корпус», учаснику програми обміну полоненими між Україною та російськими гібридними силами Володимиру Рубану. Його затримали 8 березня, коли він перетинав лінію розмежування за кермом мікроавтобусу з цілим арсеналом зброї та вибухівки. Рубан запевняє, що в час затримання брав участь у спецоперації українських силовиків. Тим часом СБУ наводить докази того, що Рубан отримував зброю, переважно російську, безпосередньо в бойовиків на Донбасі, та що він зі співучасниками планував у Києві серію терактів та вбивства представників влади і пересічних громадян.

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