Два місяці тримання під вартою без можливості застави – такий запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва керівнику організації «Офіцерський корпус», учаснику програми обміну полоненими між Україною та російськими гібридними силами Володимиру Рубану. Його затримали 8 березня, коли він перетинав лінію розмежування за кермом мікроавтобусу з цілим арсеналом зброї та вибухівки. Рубан запевняє, що в час затримання брав участь у спецоперації українських силовиків. Тим часом СБУ наводить докази того, що Рубан отримував зброю, переважно російську, безпосередньо в бойовиків на Донбасі, та що він зі співучасниками планував у Києві серію терактів та вбивства представників влади і пересічних громадян.