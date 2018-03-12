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12 Березень 2018, Київ 19:16
Відео

Українські переможці Паралімпійських ігор діляться враженнями після нагородження (відео)

Українські переможці Паралімпійських ігор діляться враженнями після нагородження (відео)
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Після медальних церемоній Паралімпійських ігор українські переможці розповіли про свої переживання та емоції, які супроводжували їх протягом змагань. На відео: Ігор Рептюх – золота нагорода серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Оксана Шишкова та її спортсмен-лідер Віталій Казаков – срібна медаль серед спортсменів з порушенням зору. Людмила Ляшенко – бронзова нагорода серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. (Відео: Національний комітет спорту інвалідів)

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