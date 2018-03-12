Після медальних церемоній Паралімпійських ігор українські переможці розповіли про свої переживання та емоції, які супроводжували їх протягом змагань. На відео: Ігор Рептюх – золота нагорода серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Оксана Шишкова та її спортсмен-лідер Віталій Казаков – срібна медаль серед спортсменів з порушенням зору. Людмила Ляшенко – бронзова нагорода серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. (Відео: Національний комітет спорту інвалідів)