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12 Березень 2018, Київ 23:24
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Немає жодних доказів, що їх навіть розробили – екс-посадовець Пентагону про ракети Путіна (відео)

Немає жодних доказів, що їх навіть розробили – екс-посадовець Пентагону про ракети Путіна (відео)
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Заяви російського президента Володимира Путіна щодо нової ядерної зброї, яку начебто має Росія, змусили Захід замислитися: це Путін намагається Європу та Америку налякати чи просто свій рейтинг напередодні виборів, які в Росії заплановані на 18 березня 2018 року, «прокачує»? Який план реалізовує Москва і чи є в ньому пункти щодо України? І головне – чи взагалі існують ці таємні ракети, щодо яких стільки галасу? Про це Радіо Свобода поспілкувалося з американським військовим аналітиком Метью Кронінгом.

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