Заяви російського президента Володимира Путіна щодо нової ядерної зброї, яку начебто має Росія, змусили Захід замислитися: це Путін намагається Європу та Америку налякати чи просто свій рейтинг напередодні виборів, які в Росії заплановані на 18 березня 2018 року, «прокачує»? Який план реалізовує Москва і чи є в ньому пункти щодо України? І головне – чи взагалі існують ці таємні ракети, щодо яких стільки галасу? Про це Радіо Свобода поспілкувалося з американським військовим аналітиком Метью Кронінгом.