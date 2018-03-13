Міністр внутрішніх справ відповів на незручні запитання від Радіо Свобода. Зокрема, прокоментував свій саркастичний допис у соціальній мережі з приводу знесення наметового містечка правоохоронцями. 3 березня, коли це сталося, Арсен Аваков у твітері написав «Ми теж прикрутили... а дехто тут каже, що не те мали на увазі». Напередодні того дня президент просив українців «прикрутити» опалення, аби зекономити газ. У соціальних мережах дії правоохоронців назвали невиправдано жорстокими і навіть порівнювали спецоперацію із наказом розігнати Майдан колишнім головою МВС часів Януковича Віталієм Захарченком. Ми запитали Арсена Авакова, що він думає з цього приводу. Голова МВС розповів і про те, що він думає про застосування поліцейськими кийків, якими були травмовані голови пікетувальників, а також про практику тримання людей на колінах під час затримання.