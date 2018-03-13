Те, що відбувається, – для світу зрозуміло, бо Росія може тільки погрожувати. Про це під час свого спілкування із журналістами заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи отруєння Сергія Скрипаля. Велика Британія веде розслідування щодо отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Вже доведено, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яка розроблялася в Росії. Офіційний Лондон звернувся до російського посла в Лондоні, щоб він пояснив до кінця дня 13 березня, як смертельний хімікат потрапив на територію Британії. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відповідатиме на ультиматум Великої Британії. Він також вкотре відкинув звинувачення на адресу Росії в причетності до отруєння.