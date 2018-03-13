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14 Березень 2018, Київ 00:07
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«Це був останній день, коли ми спокійно ходили по місту» – художник із Донецька (відео)

«Це був останній день, коли ми спокійно ходили по місту» – художник із Донецька (відео)
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У центрі Києва, на майдані Незалежності зібралося декілька десятків активістів, здебільшого переселенців із Донбасу, щоб згадати перший день кривавих сутичок на проукраїнському мітингу в Донецьку. 13 березня 2014 року під час мирного мітингу «Донецьк – це Україна» сталася бійка між проросійськими активістами та учасниками мітингу. Того дня вперше в Донецьку загинула людина – 22-річний Дмитро Чернявський. Відтоді, за словами активістів, містом стало ходити небезпечно, зокрема, із українською символікою.

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