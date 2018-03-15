Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2018, Київ 13:07
Відео

«Набите в Криму»: тату напередодні виборів президента сусідньої Росії (відео)

«Набите в Криму»: тату напередодні виборів президента сусідньої Росії (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:10:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Кримський майстер тату Павло набиває клієнтці татуювання і зізнається, що проголосував би за Жириновського. «Це були б останні чотири роки в житті Росії. І усього світу», – іронізує він. Цього разу клієнткою Паші стала працівниця медлабораторії Карина. На роботі більшість проти її «захоплення», але дівчину це не зупиняє. Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року – у річницю анексії Криму. 1 березня Верховна Рада України закликала Радбез і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів на окупованому півострові. Документальний проект Ферузи Казанської – «Набите в Криму».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG