Кримський майстер тату Павло набиває клієнтці татуювання і зізнається, що проголосував би за Жириновського. «Це були б останні чотири роки в житті Росії. І усього світу», – іронізує він. Цього разу клієнткою Паші стала працівниця медлабораторії Карина. На роботі більшість проти її «захоплення», але дівчину це не зупиняє. Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року – у річницю анексії Криму. 1 березня Верховна Рада України закликала Радбез і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів на окупованому півострові. Документальний проект Ферузи Казанської – «Набите в Криму».