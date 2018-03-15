Юрій Крисін, якого звинувачують у переслідуванні активістів Революції гідності та в убивстві журналіста В’ячеслава Веремія, не прийшов до Дарницького суду Києва на попереднє засідання у справі. За словами його адвокатів, це пов’язано із загрозою його життю, яку нібито становлять активісти-праворадикали, що прийшли до суду на знак протесту, а під час минулого засідання влаштували Крисіну «коридор ганьби». Крисін письмово попросив суд зробити процес «закритим» і допитувати його в режимі відеоконференції. Проте Дарницький районний суд Києва через неявку Крисіна ухвалив рішення про його примусове приведення до суду на 26 березня.