Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Березень 2018, Київ 19:39
Відео

Крисін, фігурант вбивства Веремія, не прийшов до суду через протести (відео)

Крисін, фігурант вбивства Веремія, не прийшов до суду через протести (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:43 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Юрій Крисін, якого звинувачують у переслідуванні активістів Революції гідності та в убивстві журналіста В’ячеслава Веремія, не прийшов до Дарницького суду Києва на попереднє засідання у справі. За словами його адвокатів, це пов’язано із загрозою його життю, яку нібито становлять активісти-праворадикали, що прийшли до суду на знак протесту, а під час минулого засідання влаштували Крисіну «коридор ганьби». Крисін письмово попросив суд зробити процес «закритим» і допитувати його в режимі відеоконференції. Проте Дарницький районний суд Києва через неявку Крисіна ухвалив рішення про його примусове приведення до суду на 26 березня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG