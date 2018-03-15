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16 Березень 2018, Київ 00:07
Відео

Астронавт Ренді Брезнік повертає прапор України, що побував у космосі (відео)

Астронавт Ренді Брезнік повертає прапор України, що побував у космосі (відео)
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Він вміє пілотувати 82 типи авіамашин. Двічі був на орбіті Землі і п’ять разів виходив у відкритий космос. У космосі він крутить спінер, готує піцу і навіть грає в американський футбол. Він усиновив хлопчика з України, вивісив український прапор у космосі і допомагає сиротам в Одесі та Дніпрі. Він прилетів на батьківщину свого сина – надихнути дітей стати наступним поколінням дослідників космосу. Це все про нього: астронавт НАСА Ренді «Комрад» Брезнік. Він дав інтерв'ю в програмі «М Плюс».

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