Він вміє пілотувати 82 типи авіамашин. Двічі був на орбіті Землі і п’ять разів виходив у відкритий космос. У космосі він крутить спінер, готує піцу і навіть грає в американський футбол. Він усиновив хлопчика з України, вивісив український прапор у космосі і допомагає сиротам в Одесі та Дніпрі. Він прилетів на батьківщину свого сина – надихнути дітей стати наступним поколінням дослідників космосу. Це все про нього: астронавт НАСА Ренді «Комрад» Брезнік. Він дав інтерв'ю в програмі «М Плюс».