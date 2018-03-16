Апеляційний суд Києва почав розглядати апеляцію на рішення Оболонського районного суду столиці, який засудив вісьмох бійців роти спецпризначення МВС «Торнадо» на різні терміни, від 8 до 11 років позбавлення волі. Адвокати бійців стверджують, що в оскаржуваному вироку немає попередніх тяжких звинувачень, як-от убивства та зґвалтування, але навіть визнані судом звинувачення (привласнення майна, незаконне проникнення до будівель тощо) не доведені, стверджує сторона захисту. Зі свого боку, депутат Юрій Тимошенко заявив про свій намір взяти засуджених на поруки. Тим часом у Генпрокуратурі наголошують, що провина бійців є цілком доведеною і що вирок є занадто м’яким, особливо щодо трьох «торнадівців», які отримали умовні терміни.