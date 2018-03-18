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18 Березень 2018, Київ 16:05
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Жінку, що хотіла голосувати на російських виборах у Києві, не пустили до посольства (відео)

Жінку, що хотіла голосувати на російських виборах у Києві, не пустили до посольства (відео)
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Від ранку 18 березня підступи до посольства Росії були перекриті. Під стінами дипломатичної установи пройшла театралізована акція протесту проти виборів президента Росії. 16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом. У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії».

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