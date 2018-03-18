У неділю з 8 години представники громадських і партійних організацій у Львові «Правого сектора», «ОУН», «Національного корпусу», ВО «Свобода» заблокували вхід у приміщення Генерального консульства Росії. Силовики виставили турнікети перед входом і встановили посилену охорону зусобіч будівлі, а громадські активісти розвішали фотографії з зони бойових дій на Донбасі, плакати з гаслами – «Жодного голосу окупантам», «Крим – це Україна», «Виборів Путіна тут не буде», «Московські свині геть з України», «Чемодан, вакзал, Расєя». Активісти заявили, що не пропустять жодного громадянина Росії у консульство, який захоче проголосувати на виборах президента Росії.