Апеляційний суд Києва залишив колишнього переговірника з питань звільнення полонених, голову організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана під вартою до 6 травня 2018 року, залишивши чинним відповідне рішення Шевченківського суду столиці. Суд відмовив адвокатам, які закликали пом’якшити запобіжний захід Рубанові, а також позафракційному депутатові Надії Савченко, яка була готова взяти Володимира Рубана на поруки. Підсудного утримують у слідчому ізоляторі СБУ, повідомили працівники суду. Сам Рубан не виключає, що суд може поєднати справи проти нього та проти Савченко (обох підозрюють у підготовці терактів та замахів проти високопосадовців). У четвер Верховна Рада може зняти із Савченко депутатську недоторканність.