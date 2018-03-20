У Львові стартував марафон «Напиши лист політв’язню Кремля». Кілька десятків молодих людей відгукнулись на ініціативу музею «Територія терору» у Львові і прийшли написати листи українським політв’язням, які перебувають за ґратами у Росії. Листи – це теж зброя проти режиму Путіна, наголошували учасники проекту. Не писати про політику, війну, агресію, але підтримати людей добрим словом – це головна умова акції. Марафон триватиме у музеї протягом місяця. Сюди можна прийти, ознайомитись із історією кожного з бранців Кремля і обрати ту людину, які би хотів написати теплі слова.