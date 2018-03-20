Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Березень 2018, Київ 21:45
Відео

У Львові стартував марафон «Напиши лист політв’язню Кремля» (відео)

У Львові стартував марафон «Напиши лист політв’язню Кремля» (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Львові стартував марафон «Напиши лист політв’язню Кремля». Кілька десятків молодих людей відгукнулись на ініціативу музею «Територія терору» у Львові і прийшли написати листи українським політв’язням, які перебувають за ґратами у Росії. Листи – це теж зброя проти режиму Путіна, наголошували учасники проекту. Не писати про політику, війну, агресію, але підтримати людей добрим словом – це головна умова акції. Марафон триватиме у музеї протягом місяця. Сюди можна прийти, ознайомитись із історією кожного з бранців Кремля і обрати ту людину, які би хотів написати теплі слова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG