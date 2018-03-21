У Львові понад сотня дітей із синдромом Дауна, їхні батьки, вчителі, однокласники, громадські активісти провели флешмоб «Усміхнись мені. Я хочу бути твоїм другом!» Кожен прийшов із жовтою стрічкою чи кульками, кольоровими рукавичками чи у яскравих шкарпетках, щоб підтримати «сонячних дітей» і разом із ними відсвяткувати Міжнародний день людини з синдромом Дауна, а ще показати відкритість особливих людей, які дарують кожному свої усмішки. Дітям з синдромом Дауна потрібна любов, обійми, поцілунки, кажуть їхні батьки. А ще учасники заходу хотіли накликати весну і стали у коло, що символізувало сонце. Міжнародний день людини із синдромом Дауна у світі почали відзначати з 2006 року. Згідно зі статистикою ВООЗ, у світі кожен 700-й народжений малюк – «сонячна дитина».