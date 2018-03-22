Рада дозволила притягнути до відповідальності Савченко (відео)

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт депутатки Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту у центрі Києва, зокрема, у будівлі парламенту. За версією ГПУ, для цього вона змовилась із затриманим 8 березня волонтером Володимиром Рубаном. Після цього Савченко сама пішла до СБУ, де її взяли під арешт. Поки депутати радились, під стінами Верховної Ради тривали два паралельних мітинги – прихильників та супротивників депутатки.