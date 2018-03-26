Захисник Надії Савченко Віктор Чевгуз 26 березня подав апеляційну скаргу на рішення Шевченківського суду щодо тримання під вартою народного депутата. Скарга може бути призначена до розгляду через 2-3 дні. Адвокат висловив сподівання, що апеляційний суд дослухається до аргументів захисту. Віктор Чевгуз перед поданням апеляції відвідав Надію Савченко в СІЗО і розповів, що вона три доби не їла і продовжує голодування. Також адвокат розповів про речі, які дозволили передати його підзахисній. 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Під час засідання Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.