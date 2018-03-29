Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Березень 2018, Київ 21:29
Відео

У Запоріжжі протестувальники протягом години блокували центральний проспект (відео)

У Запоріжжі протестувальники протягом години блокували центральний проспект (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:50 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Запоріжжі відбулася спільна акція протесту представників профспілки «Запоріжжяобленерго» та місцевих підприємців через кризову ситуацію в енергокомпанії. Спочатку учасники заходу провели мітинг під стінами Запорізької ОДА, після чого упродовж години блокували рух центральним проспектом міста. Працівники «Обленерго» вимагали погасити близько 260 мільйонів гривень заборгованості по зарплаті. З протестувальниками зустрівся заступник голови облдержадміністрації Олександр Бабанін, який повідомив, що ОДА підготовлено нове звернення до уряду щодо ситуації на «Обленерго». Посадовець також розповів, що розгляд питання щодо кризової ситуації в енергокомпанії планується розглянути на засіданні Кабміну 3 квітня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG