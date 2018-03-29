У Запоріжжі відбулася спільна акція протесту представників профспілки «Запоріжжяобленерго» та місцевих підприємців через кризову ситуацію в енергокомпанії. Спочатку учасники заходу провели мітинг під стінами Запорізької ОДА, після чого упродовж години блокували рух центральним проспектом міста. Працівники «Обленерго» вимагали погасити близько 260 мільйонів гривень заборгованості по зарплаті. З протестувальниками зустрівся заступник голови облдержадміністрації Олександр Бабанін, який повідомив, що ОДА підготовлено нове звернення до уряду щодо ситуації на «Обленерго». Посадовець також розповів, що розгляд питання щодо кризової ситуації в енергокомпанії планується розглянути на засіданні Кабміну 3 квітня.