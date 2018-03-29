Київський районний суд Харкова продовжив арешт Володимиру Безуху, підозрюваному в захопленні заручників відділення «Укрпошти» в Харкові, до 27 травня. Також суд направив до слідчого ізолятора запит щодо стану здоров'я підозрюваного. Безух поскаржився на запалення у вушній раковині. У спілкуванні із журналістами чоловік заявив, що давно планував захоплення заручників. При цьому про мотив вчинку пообіцяв розповісти на наступних судових засіданнях. Чоловікові інкримінують захоплення заручників, виробництво та зберігання наркотичних засобів. 30 грудня 2017 року Володимир Безух захопив дев'ять заручників у будівлі відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові. Семеро дорослих та двох дітей чоловік утримував понад 6 годин.