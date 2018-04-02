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02 Квітень 2018, Київ 19:23
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«Київ у блакитному»: батьки дітей із аутизмом провели акцію (відео)

«Київ у блакитному»: батьки дітей із аутизмом провели акцію (відео)
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2 квітня – день поширення інформації про аутизм. У Києві зібралися батьки таких дітей та влаштували акцію «Київ у блакитному». Мета акції – привернути увагу до низького рівня поінформованості батьків щодо проблем аутизму. За статистикою, кожна 88-а дитина має аутизм. Виявлення хвороби у віці до 2 років дає шанс повністю адаптувати дитину до повноцінного життя у суспільстві. Щороку в Україні діагностують на 30% більше випадків аутизму, однак у нас немає жодної державної спеціалізованої установи, яка б надавала комплексну допомогу таким дітям, зазначають організатори – Громадська організація батьків дітей, що виховують дітей з особливими потребами та Співтовариство особливих сімей «Ми разом!».

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