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03 Квітень 2018, Київ 10:20
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«Прогнози на життя були близькі до нуля»: лікар зустрівся з бійцем через три роки після поранення (відео)

«Прогнози на життя були близькі до нуля»: лікар зустрівся з бійцем через три роки після поранення (відео)
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Боєць 72-ї бригади Дмитро Краслянський вперше зустрівся з лікарем шпиталю Мечникова Ігорем Йовенком через три роки, як той його врятував. Після поранення під Саур-Могилою чоловіку не давали шансів на життя. Втім, медики зробили майже неможливе: боєць не лише вижив, а й згодом став на ноги. Із нагоди 220-річчя з дня заснування медичного закладу, в Києві представили виставку «Місто милосердя. Лікарня Мечникова». На її відкритті і відбулася зворушлива зустріч лікаря і військового.

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