Боєць 72-ї бригади Дмитро Краслянський вперше зустрівся з лікарем шпиталю Мечникова Ігорем Йовенком через три роки, як той його врятував. Після поранення під Саур-Могилою чоловіку не давали шансів на життя. Втім, медики зробили майже неможливе: боєць не лише вижив, а й згодом став на ноги. Із нагоди 220-річчя з дня заснування медичного закладу, в Києві представили виставку «Місто милосердя. Лікарня Мечникова». На її відкритті і відбулася зворушлива зустріч лікаря і військового.