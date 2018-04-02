У Чернігові підтоплені десятки будинків – відео

У Чернігові вода почала прибувати ще вночі, кажуть очевидці, а вже буквально за півдоби жителі приватного сектору опинились у водяній пастці. Підтоплення сталось через різке підвищення температури повітря та швидке танення снігу, пояснюють рятувальники. Щоб допомогти мешканцям десятків будинків, вони працювали всю ніч – відкачували воду, рили траншеї, розчищали від сміття прилеглу територію. Але зранку отримали нову проблему – місцеві дамби не витримали потоку води в річці Стрижень, що протікає містом. Вода полилась вулицями у людські господарства. Через це у мешканців приватного сектору затоплені подвір'я, господарські будівлі, у декого вода зайшла і в будинок. Люди шоковані. Чернігівці, кажуть, такої повені не очікували. Збитки тільки починають рахувати, але прогнозують, що доведеться робити серйозні ремонти у своїх домівках.