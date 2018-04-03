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03 Квітень 2018, Київ 18:34
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У Києві націоналісти вимагали здійснити в Україні деолігархізацію (відео)

У Києві націоналісти вимагали здійснити в Україні деолігархізацію (відео)
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У центрі столиці України декілька тисяч націоналістів зібралися на акцію «Марш сили нації» із вимогою провести деолігархізацію. Зокрема лідери ВО «Свобода», «Національного корпусу» та «Правого сектора» заявили, що вимагають ухвалити низку законопроектів, які, за їхніми словами, уже давно лежать на розгляді у парламенті. Марш пройшов урядовими вулицями, учасники акції поспілкувалися із представниками Кабінету міністрів, Верховної Ради України та Адміністрації президента. На цьому акція й завершилася.

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