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03 Квітень 2018, Київ 22:52
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Українські регбісти прийняли від польських КровChalengе (відео)

Українські регбісти прийняли від польських КровChalengе (відео)
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Національна збірна Польщі з регбі кинула КровChalengе львівським гравцям із регбі клубу «Сокіл». Мета акції – допомогти кров’ю хворим людям, популяризувати донорство і регбі. І понад 40 регбістів зі Львова 3 квітня здали кров, щоб допомогти онкохворим дітям, які лікуються у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі у Львові, а також пораненим бійцям на Донбасі. Кілька регбістів відвідали онкохворих немовлят у медичному центрі. Тут зараз проходять лікування 20 дітей, а щороку сюди потрапляє 100 нових маленьких пацієнтів, яким поставили діагноз – рак. Львівські регбісти кинули КровChalengе спортсменам регбі клубу з Одеси і Грузії.

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