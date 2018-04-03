Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу для активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві правоохоронців, на 4 квітня. Адвокат Ігор Коржук подав заяву про відвід судді, оскільки той надав адвокату замало часу для ознайомлення зі справою. Івана Бубенчика затримали 3 квітня у Шегині на кордоні з Польщею та доставили до Генеральної прокуратури України. Раніше, у 2016 році, прокуратора викликала Бубенчика як свідка. Нині прокуратура інкримінує Бубенчику вбивство двох працівників МВС вранці 20 лютого 2014 року на Майдані.