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04 Квітень 2018, Київ 01:47
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Прокуратура звинувачує Бубенчика у вбивстві силовиків (відео)

Прокуратура звинувачує Бубенчика у вбивстві силовиків (відео)
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Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу для активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві правоохоронців, на 4 квітня. Адвокат Ігор Коржук подав заяву про відвід судді, оскільки той надав адвокату замало часу для ознайомлення зі справою. Івана Бубенчика затримали 3 квітня у Шегині на кордоні з Польщею та доставили до Генеральної прокуратури України. Раніше, у 2016 році, прокуратора викликала Бубенчика як свідка. Нині прокуратура інкримінує Бубенчику вбивство двох працівників МВС вранці 20 лютого 2014 року на Майдані.

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