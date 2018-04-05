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05 Квітень 2018, Київ 13:39
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Хоч є багато музики української, але Квітка таки неперевершена – українець про співачку Квітку Цісик (відео)

Хоч є багато музики української, але Квітка таки неперевершена – українець про співачку Квітку Цісик (відео)
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«Привітання Квітці Цісик!» – під такою назвою у Львові провели акцію, присвячену дню народженню відомої співачки зі США, українського походження, Квітки Цісик. Львівські співаки і пластуни заспівали пісню «Сіріли у сумерку півночі шатра». Нею традиційно завершується пластовий табір. Це була улюблена пісня Квітки Цісик, яка належала до скаутської організації у США. Квітка Цісик народилась 4 квітня 1953 року у США. Навчалась у Нью-Йоркській консерваторії, де опанувала вокальну техніку і майстерність. У неї було неповторне сопрано. За життя видала десятки дисків і платівок, записала кілька пісень до голлівудського фільму «Ти світло мого життя» та мріяла записати колискові. Її серце перестало битись 29 березня 1998 року. Квітка Цісик не дожила до свого 45 річчя 5 днів.

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