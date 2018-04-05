Мессенджер Telegram відмовляється співпрацювати з ФСБ Росії. Керівництво сервісу не хоче надавати спецслужбі доступ до листування користувачів. Якщо за два тижні ФСБ не отримає бажане, то Роскомнадзор звернеться до суду з проханням заблокувати відомий месенджер по всій Росії і анексованому Криму. Зараз все активне населення півострова – «під ковпаком» ФСБ, силовики прослуховують всіх, кого захочуть, переконані експерти. Про мобільний зв'язок із тимчасово окупованим півостровом – дивіться в сюжеті Крим.Реалії.