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05 Квітень 2018, Київ 15:14
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Нетаємниця спілкування: як спецслужби прослуховують кримчан (відео)

Нетаємниця спілкування: як спецслужби прослуховують кримчан (відео)
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Мессенджер Telegram відмовляється співпрацювати з ФСБ Росії. Керівництво сервісу не хоче надавати спецслужбі доступ до листування користувачів. Якщо за два тижні ФСБ не отримає бажане, то Роскомнадзор звернеться до суду з проханням заблокувати відомий месенджер по всій Росії і анексованому Криму. Зараз все активне населення півострова – «під ковпаком» ФСБ, силовики прослуховують всіх, кого захочуть, переконані експерти. Про мобільний зв'язок із тимчасово окупованим півостровом – дивіться в сюжеті Крим.Реалії.

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