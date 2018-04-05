Генеральна прокуратура України вручила активісту Майдану Івану Бубенчику другу підозру. Тепер його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. 5 квітня заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що аргументи в попередній підозрі були не переконливі. У новій підозрі відсутнє обвинувачення у скоєні навмисного вбивства та вбивства за попередньою змовою групою осіб. Таким чином, оскільки стаття 348 підпадає під «Закон про амністію», який забороняє будь-які процесуальні дії проти учасників Революції гідності, Бубенчика звинувачують лише у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Поки що прокуратура не подала жодного клопотання про обрання запобіжного заходу для Івана Бубенчика, тому він вільний.